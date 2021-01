Os Moonspell iniciaram um clube de leitura nas redes sociais, batizado com o nome do novo álbum, "Hermitage", e a segunda sugestão de Fernando Ribeiro é o livro infantil "Robinson Crusoe", de Daniel Defoe, "um clássico intemporal sobre solidão e superação".

A banda partilhou um vídeo do vocalista a ler um excerto da obra e pediu aos seguidores para marcarem na agenda o dia 23 de janeiro às 22h no Instagram.

"The Stranger in the Woods" de Michael Finkel foi a primeira sugestão de Ribeiro, em dezembro passado, tendo o músico dito que o livro o inspirou a "escrever sobre eremitas e a sua necessidade de solidão".

"Hermitage", o novo álbum dos Moonspell, sai para as lojas a 26 de fevereiro, sendo já conhecidos os singles 'The Greater Good' e 'Common Prayers'.