Patti Smith vai assinalar a tomada de posse do novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com uma nova versão do seu hino de 1988, 'People Have the Power'.

Esta versão foi gravada em Nova Iorque na semana passada e será apresentada num vídeo de 30 minutos que junta música e poesia.

No vídeo, que pode ser visto gratuitamente às 20h21 de 20 de janeiro (hora de Portugal Continental), Patti Smith afirma: "Que bela noite. Temos um novo presidente, uma nova vice-presidente e a nossa democracia parece estar intacta".

No mesmo vídeo, Patti Smith cantará 'Grateful', tema de 2000, enquanto uma montagem visual presta homenagem a figuras e organizações que têm usado a sua voz para construir um futuro melhor, como a ativista Greta Thunberg, a vice-presidente Kamala Harris ou Shirley Chisholm, a primeira congressista negra dos Estados Unidos.

O vídeo poderá ser visto neste link: