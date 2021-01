A meras horas de sair da Casa Branca, Donald Trump concedeu indultos presidenciais a mais de 100 indivíduos.

Entre eles está o rapper Lil Wayne, que se deu recentemente como culpado de um crime de porte de arma ilegal.

O caso remonta a 2019, quando o músico transportou consigo uma arma de fogo dentro do seu avião privado. Wayne arriscava até 10 anos de prisão, mas o perdão de Trump irá livrá-lo de cumprir pena.

O autor de 'A Milli' anunciou em outubro o seu apoio a Donald Trump, elogiando-o pelo trabalho que realizou no que toca à reforma do sistema prisional.

No indulto, pode ler-se que Lil Wayne "exibiu generosidade no seu relacionamento com uma variedade de organizações de caridade, incluindo donativos a hospitais e vários bancos alimentares".