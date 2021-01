Foi divulgado o primeiro trailer para "Boogie", filme de Eddie Huang que conta com a participação do falecido rapper Pop Smoke.

O filme aborda a história de um jogador chinês de basquetebol, residente em Queens, famoso bairro nova-iorquino. Pop Smoke interpreta Monk, seu rival.

O trailer conta com 'Got It On Me', tema de Pop Smoke, como banda sonora. Este tema faz parte de "Shoot for the Stars, Aim for the Moon", álbum póstumo do rapper morto a 19 de fevereiro de 2020, aos 20, durante um assalto à sua casa.

A estreia de "Boogie" está marcada para o dia 5 de março.