Nathan Apodaca, o skater que se tornou viral no TikTok após ter partilhado um vídeo no qual circula ao som de 'Dreams', dos Fleetwood Mac, será um dos nomes presentes na cerimónia de tomada de posse de Joe Biden.

De acordo com o website "TMZ", a equipa do Presidente eleito entrou em contacto com o skater por considerar que o vídeo deste "inspirou o mundo em plena agitação social e ansiedade pandémica".

Recorde o vídeo: