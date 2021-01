Roger Waters partilhou uma nova versão de 'The Gunner's Dream', tema presente em "The Final Cut", o seu último álbum com os Pink Floyd.

O músico decidiu revisitar esta canção após ter visto o documentário "The Man Who Saved The World", de 2013, sobre o tenente russo Stanislav Petrov, que em 1983 impediu o início de uma guerra nuclear com os Estados Unidos após uma avaria nos radares soviéticos.

"É difícil pensar que, se Stanislav não estivesse no sítio certo à hora certa, nenhum de nós estaria hoje vivo", afirmou Waters em comunicado.

"Todos, tirando os cretinos, sabem que as armas nucleares não têm valor. E todos sabem que são uma bomba-relógio, que ignoramos. Os Stanislavs deste mundo são uma coisa rara. Temos tido muita sorte".

Ouça aqui as duas versões de 'The Gunner's Dream':