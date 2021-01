O antigo baixista dos Arctic Monkeys, Andy Nicholson, juntou-se ao baterista Matt Helders, seu antigo colega na banda, para um novo projeto.

Nicholson, que depois de sair dos Arctic Monkeys passou a assinar como Goldsmith, está neste momento a preparar um projeto intitulado "Alone Together", no qual colaborará de forma remota com vários artistas.

No Instagram, Nicholson deixou um apelo a todo e qualquer músico, independentemente do seu nível de profissionalismo, para que entrasse em contacto. "Vamos fazer música", disse.

"Estou a tentar com que toda a gente se envolva. Estou a tentar com que todos os meus amigos se envolvam. Estou a tentar com que pessoas que não conheço se envolvam", rematou.