Marc Ford, ex-guitarrista dos Black Crowes, deu uma entrevista ao podcast "State of America" na qual revelou ter sido convidado, por duas vezes, a integrar os Guns N' Roses.

O primeiro convite teve lugar em 1991, quando Ford foi questionado sobre ser um possível substituto para Izzy Stradlin, e o segundo já no ano 2000, quando Axl Rose recriou a banda.

"Estava a terminar o 'It's About Time' [disco seu a solo, de 2002], quando me ofereceram um lugar na banda", disse.

"Da primeira vez, tinha-me juntado de forma 'não-oficialmente oficial' aos Black Crowes. Quando voltei a casa, o Slash ligou-me e propôs-me [substituir Stradlin]. Foi um porreiro, disse-me que era um emprego muito bom", recordou.