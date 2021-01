Falando sobre as suas referências, Noiserv aponta Eddie Vedder dos Pearl Jam e Thom Yorke dos Radiohead como influências em termos vocais, "foram claramente esses dois que moldaram a minha voz".

“Continuo a gostar muito da voz do Thom Yorke mas já não me identifico tanto com a do Eddie Vedder", confessa em entrevista ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, "os Pearl Jam às vezes são um bocadinho mal vistos [e tidos] como mais comerciais, mas o início deles não foi nada assim", acrescenta ainda o músico.

Ouça a partir dos 36m 55s.

