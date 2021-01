Angie, ex-mulher de David Bowie e mãe do realizador Duncan Jones, arrasou "Stardust", o biopic sobre o falecido músico que estreou no Reino Unido na semana passada. A ex-modelo e concorrente de reality shows disse em entrevista ao Mirror: "é mais chato do que um documentário a que só é dada uma estrela".

Acrescentando que Bowie "nunca o teria visto", Angie diz que o filme é "uma perda de tempo". "As únicas pessoas que o verão são pessoas obcecadas por celebridades. O Bowie era um músico. E onde está a música?", defende, "é demasiado neutro e sem a música não há ali nada que entretenha".

O filme conta com realização de Gabriel Range (de "Eu, Escrava") e é protagonizado por Johnny Flynn ("Emma"), tendo sido feito sem o aval da família de Bowie e sem autorização para usar a música do músico britânico falecido em 2016.

Angie e Bowie foram casados entre 1970 e 1980. O filho de ambos, Duncan Jones, nasceu em 1971. Angie, hoje com 71 anos acusa ainda o filme de se centrar muito "nas drogas" e nega ter sido tratada como uma escrava durante a relação que manteve com o músico, coisa que é dita pela atriz que faz de si no filme: “não foi nada disso que se passou".