O guitarrista dos Iced Earth, Jon Schaffer, entregou-se às autoridades norte-americanas após ter participado na invasão ao Capitólio, no passado dia 6.

O músico entregou-se voluntariamente pelas 15h locais de domingo, de acordo com o FBI. Era procurado juntamente com dezenas de outras pessoas envolvidas no ataque, que provocou a morte a cinco pessoas.

Após o incidente, os restantes membros da banda emitiram um comunicado no qual lamentam a violência e a invasão ao Capitólio.

Schaffer foi acusado de seis crimes, incluindo o de conduta violenta dentro de um edifício federal.