Os New Radicals irão reunir-se pela primeira vez em 22 anos, para atuar na cerimónia de tomada de posse de Joe Biden.

A banda de Gregg Alexander, que durou apenas três anos e teve um enorme êxito com o tema 'You Get What You Give', irá encerrar a cerimónia, de acordo com a "Rolling Stone".

"Se há algo no mundo que poderia fazer com que nos reuníssemos, nem que seja por um dia, é a esperança de que a nossa canção possa agir como a mais ténue das luzes em tempos obscuros", afirmou o vocalista, em comunicado.

'You Get What You Give' voltou às luzes da ribalta ao longo da última campanha eleitoral, após ter sido usada em comícios pelo marido da Vice-Presidente Kamala Harris, Doug Emhoff.

O Presidente eleito também tem uma ligação afetiva com a canção, que era uma das favoritas do seu filho, Beau Biden, falecido em 2015 após lutar contra um cancro.