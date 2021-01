O rapper Bow Wow está a ser alvo de críticas após ter atuado numa discoteca lotadíssima, sem que o público respeitasse o distanciamento social ou o uso de máscara.

O concerto teve lugar em Houston, que só na sexta-feira registou mais de 24 mil casos de Covid-19.

No evento participaram os também rappers Meek Mill e J. Prince Jr., mas é Bow Wow que está a receber a esmagadora maioria das críticas - uma delas da parte do ator Zach Braff, que publicou um vídeo do concerto nas redes sociais com a mensagem: "Pensei muito nisto e decidi que não estou disposto a morrer pelo Bow Wow".

Veja o vídeo: