Em 1993, os Alice In Chains deram um concerto em Estocolmo, na Suécia, que ficou marcado por um incidente entre o então vocalista Layne Staley e um fã.

Ao ver um homem a fazer a saudação nazi e provocando altercações no mosh pit, no meio do público, Layne convidou-o a subir ao palco - apenas para o esmurrar e gritar "morram, nazis de m..." perante a reação efusiva da restante audiência.

O incidente, que ficou registado em vídeo, não impediu o concerto de continuar. Veja aqui (o vídeo será reproduzido no YouTube devido a restrição de idade):