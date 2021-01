Noiserv, o convidado desta semana do podcast Posto Emissor, acredita que as salas de espetáculos são mais seguras do que os supermercados em tempos de pandemia. "Os sítios com mais cuidados de higienização onde estive foram as salas de concertos. Num supermercado é muito, muito, pior”, defende.

"Num supermercado mexe-se livremente na fruta que se vai comprar, nas embalagens. Nos teatros, há uma altura em que depois de a sala ser toda desinfetada eu não podia passar para a parte da bancada", acrescenta, "houve uma sala em concreto em que pousei algo numa cadeira e foram lá desinfetar a seguir".

Ouça a partir dos 41m 12s.

