Os Foo Fighters passaram esta semana pelo programa de Jimmy Kimmel, para a primeira apresentação ao vivo de 'Waiting on a War'.

O tema, novo single do grupo de Dave Grohl e um dos que integram o álbum "Medicine at Midnight" (a sair a 5 de fevereiro), é dedicado à filha do vocalista e guitarrista, Harper. "Esta canção foi escrita para a minha filha, que merece um futuro", explicou.

Veja aqui a atuação: