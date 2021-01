Os Rage Against the Machine acabam de lançar um pequeno documentário, intitulado "Killing in Thy Name".

Este projeto, que surge na sequência dos protestos ocorridos no ano de 2020 em nome da justiça racial, contou com a colaboração de um coletivo de artistas internacionais, The Ummah Chroma.

O documentário, de apenas 15 minutos, analisa o conceito de "branquitude" dentro dos Estados Unidos, não esquecendo a história da escravatura no mundo ocidental. 'Killing in The Name', o grande clássico dos RATM, ecoa por todo o filme.

Tim Commerford, Brad Wilk e Tom Morello também tecem alguns comentários: "O racismo nunca deve ser ignorado, deve ser sempre confrontado", afirma o guitarrista. Veja o documentário: