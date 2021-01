Em fevereiro de 2002, os Strokes eram uma banda em rápida ascensão. Com o sucesso de "Is This It", o seu primeiro álbum, ainda muito fresco, os nova-iorquinos aceitaram o convite para se apresentarem na série de concertos $2 Bill, da MTV.

Filmado por Roman Coppola em Hollywood, perante uma plateia composta por executivos da indústria discográfica e alguns fãs de primeira hora, o espetáculo teve o condão de mostrar o apelo dos Strokes ao público da Costa Oeste, onde ainda não eram tão populares como em "casa", e ao mundo inteiro, que os pôde ver na transmissão da MTV.

Com 11 temas apenas, os Strokes mostravam ser, em fevereiro de 2002, a banda certa no momento certo.



Alinhamento do concerto:

1. When It Started

2. Is This It

3. Alone, Together

4. Barely Legal

5. Someday

6. Soma

7. Take It Or Leave It

8. Trying your Luck

9. Last Nite

10. New York City Cops

11. The Modern Age