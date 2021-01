O pai de Lady Gaga, Joe Germanotta, disse estar "extremamente orgulhoso" da sua filha, após esta ter sido a escolhida para cantar o hino nacional norte-americano durante a tomada de posse do Presidente Joe Biden.

Em declarações à Fox News, Joe Germanotta - que nunca escondeu a sua preferência por Donald Trump, em quem votou - mostrou-se "entusiasmado" pela participação de Gaga na cerimónia.

No entanto, Joe também se mostrou algo preocupado com a segurança da filha, na sequência do ataque terrorista levado a cabo por apoiantes de Trump contra o Capitólio. "Espero que todos estejam felizes, seguros, e que o dia seja calmo", afirmou.

Lady Gaga irá juntar-se a Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato e Ant Clemons, que também atuarão na cerimónia.