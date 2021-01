Hélio Morais, dos Linda Martini e PAUS, acaba de revelar mais um single do seu projeto a solo Murais. 'Até de Manhã', dueto com Xana dos Rádio Macau, antecipa a edição do álbum de estreia, que deverá chegar às lojas em breve.

Falando do "cliché e do ridículo da violência psicológica no seio das relações amorosas", a nova canção sucede aos singles 'Não Sou Pablo, Nada Muda' e 'Catatua'. O álbum foi produzido por Benke Ferraz, guitarrista e produtor dos brasileiros Boogarins.

Veja o vídeo de 'Até de Manhã'.