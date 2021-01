Morreu Sylvain Sylvain, guitarrista dos lendários New York Dolls. Tinha 69 anos e encontrava-se a lutar contra um cancro.

A sua morte foi confirmada através da sua conta oficial no Facebook. Juntamente com o vocalista David Johansen e o guitarrista Johnny Thunders, Sylvain foi peça fundamental na banda que ajudou o punk a "explodir", editando dois álbuns hoje clássicos: "New York Dolls" (1973) e "Too Much Too Soon" (1974).

"Ainda que Sylvain tenha lutado valentemente contra o cancro, faleceu ontem [quarta-feira] devido à doença", pode ler-se, em comunicado. "Lamentamos a sua perda, mas sabemos que ele está finalmente em paz e sem dores".

O guitarrista revelou ter cancro em 2019, tendo criado uma campanha de angariação de fundos na plataforma GoFundMe que recolheu quase 80 mil dólares em donativos.

A morte de Sylvain Sylvain faz com que David Johansen seja agora o único membro sobrevivente da formação clássica dos New York Dolls, e sucede à de Billy Murcia (em 1972), Johnny Thunders (1991), Jerry Nolan (1992) e Arthur Kane (2004).