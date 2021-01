Macaulay Culkin deu o seu apoio a uma petição online que visa remover Donald Trump de "Sozinho em Casa 2".

O ainda presidente teve uma breve aparição no filme, em 1992, contracenando com Culkin. O realizador Chris Columbus revelou, mais tarde, que Trump "entrou à força no filme", já que o mesmo foi rodado no Plaza Hotel, sua propriedade à altura.

Entre as petições que têm circulado, uma pretende substituir Trump pelo seu sucessor, Joe Biden, ao passo que outra quer trocar o presidente pelo próprio Macaulay Culkin, hoje com 40 anos.