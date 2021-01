Jeff Bridges atualizou os fãs em relação ao seu estado de saúde. O famoso "Dude" de "O Grande Lebowski" afirmou que o tumor cancerígeno que se encontra a lutar "diminuiu drasticamente" de tamanho.

O anúncio de que Bridges sofria de cancro foi dado em outubro passado. À altura, o ator afirmou ter "uma grande equipa médica", e disse ainda que o prognóstico "era positivo".

No seu blogue, Bridges explicou ainda de que forma tem animado o seu espírito ao longo das últimas semanas, e lembrou alguns dos momentos passados durante as filmagens de "O Rei Pescador", de 1991, tocando ainda um tema intitulado 'Same Boat' à guitarra. Essa performance está disponível no website do ator.