A cerimónia de tomada de posse de Joe Biden e Kamala Harris decorrerá de forma virtual, mas com a pompa e circunstância dos grandes eventos realizados nos Estados Unidos. No que toca à música, haverá um espetáculo de hora e meia, apresentado pelo ator Tom Hanks e com o título Celebrating America.

Aos já anunciados Justin Timberlake, Demi Lovato, Jennifer Lopez e Bon Jovi juntam-se agora Foo Fighters, Bruce Springsteen e John Legend.

A Lady Gaga caberá cantar o hino dos Estados Unidos.

O espetáculo está marcado para as 22h30 (hora de Portugal Continental) de 20 de janeiro e pode ser visto nas redes sociais da tomada de posse de Joe Biden.

Dois dias antes, a 18 de janeiro, Ben Harper, Fall Out Boy e Carole King, entre outros, darão um concerto pré-tomada de posse.