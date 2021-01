Os Foo Fighters divulgaram mais um tema do seu novo álbum, "Medicine at Midnight".

'Waiting on a War' foi lançada no dia do 51º aniversário de Dave Grohl, que dedicou a canção à sua filha, Harper.

"Enquanto crescia nos subúrbios de Washington, D.C., tive sempre medo da guerra", explicou o músico nas redes sociais.

"Tinha pesadelos com mísseis no céu e soldados no meu quintal, provavelmente provocados pelas tensões políticas do início dos anos 80 e a minha proximidade ao Capitólio. A minha juventude foi passada sob a nuvem negra de um futuro sem esperança".

"No outono passado, estava a levá-la à escola e ela perguntou-me se ia haver uma guerra. Fiquei destroçado ao perceber que ela estava a viver sob a mesma nuvem que eu senti, e compus o tema nesse dia. Esta canção foi escrita para a minha filha, que merece um futuro", completou.

Ouça aqui 'Waiting on a War':