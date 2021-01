Ariel Pink foi a um programa do canal televisivo Fox falar sobre as consequências de ter afirmado ser apoiante de Donald Trump.

Segundo o músico norte-americano, depois de confirmar que esteve presente na manifestação de apoio ao ainda presidente dos Estados Unidos, frente ao Capitólio, as críticas e ameaças sucederam-se.

"A minha família tem recebido ameaças de morte. Nem sabem que eu estou aqui, tive de vir às escondidas, porque eles tinham muito medo que eu viesse à televião. Eu também tenho recebido ameaças, o ódio é avassalador... as pessoas são tão más", lamenta.

Ariel Pink contou também que a editora que o representava, a Mexican Summer, terá cedido à pressão do público para despedi-lo.

"A minha editora escreveu-me a informar que estavam a receber muitas críticas por ficarem do meu lado, mas garantiram-me que não me iam despedir. 24 horas depois, mandaram-me mensagem a dizer que iam anunciar publicamente que me iam despedir".

Questionado pelo apresentador sobre o impacto do sucedido nas suas finanças, Ariel Pink respondeu que, entre ser despedido pela editora e não poder andar em digressão, ficou "sem sustento e na rua. Estou assoberbado por isto tudo, não sei o que fazer".

Ariel Pink garante ainda que não participou nos atos de violência no Capitólio e que não sente ter feito algo de errado, pelo que não pedirá desculpas.