David Santos, que conhecemos como Noiserv, é o primeiro convidado de 2021 do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Mário Rui Vieira e Lia Pereira, o músico fala sobre "Uma Palavra Começada Por N", álbum que editou no ano passado, e do novo registo "Ao Vivo na Cassete", que reúne canções captadas nos concertos que deu na fase final do ano passado.

A aceitação do novo confinamento e as implicações que terá na sua vida, a inutilidade dos debates presidenciais a que assistiu, as indignações que o irritam e aquilo que aprendeu com o filósofo Eduardo Lourenço quando compôs canções para o documentário "O Labirinto da Saudade" foram outros assuntos abordados na conversa.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos também do novo encerramento das salas de espetáculos, bem como de uma reunião entre promotores e a Ministra da Cultura que deverá acontecer em breve, e antecipamos os álbuns mais aguardados do ano. "Drunk Tank Pink", dos Shame, e "Cinco", do brasileiro Silva, são os discos que sugerimos esta semana.

A apresentação do 43º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira. A edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.