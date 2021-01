O congressista republicano Ken Buck, representante do estado do Colorado, foi autor de um dos discursos mais bizarros do debate ocorrido esta quarta-feira no Capitólio, com vista à destituição de Donald Trump.

Buck, defensor do ainda presidente, comparou as declarações em que este incita os seus apoiantes a invadir o Capitólio às que várias celebridades fizeram no passado.

"O Robert De Niro disse que queria dar um soco no presidente. A Madonna pensou explodir com a Casa Branca. A Kathy Griffin segurou uma efígie da cabeça decepada do presidente. E os meus colegas [democratas] nada disseram", afirmou.

As declarações de Madonna tiveram lugar na Marcha das Mulheres, em Washington, em 2017: "Sim, pensei em rebentar com a Casa Branca, mas sei que isso não vai mudar nada", afirmou então. "Não podemos ceder ao desespero".