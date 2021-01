Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, reagiu ao encerramento dos equipamentos culturais anunciado ao abrigo novo período de estado de emergência, que contemplará um confinamento mais extremo.

"A maioria dos músicos, das pessoas da cultura fizeram muito mais por Portugal do que a maioria dos políticos e dos religiosos. Para muitos de nós, com todo o respeito, a música, o teatro, o cinema, os museus são uma religião. Isto não somos nós a 'queixarmo-nos'. É a nossa vida e a vossa", escreveu nas redes sociais.

De acordo com decisão do Governo, os equipamentos culturais terão de encerrar a partir das 00:00 de sexta-feira, em Portugal Continental, tal como aconteceu em março do ano passado.

Em 2020, a paralisação da Cultura começou na segunda semana de março, depressa se estendeu a todas as áreas e, no final de 2020, entre "plano de desconfinamento" e estados de emergência, o setor somava perdas superiores a 70% em relação a 2019.

Em conferência de imprensa, em Lisboa, António Costa disse que, na quinta-feira, a ministra da Cultura e o ministro da Economia apresentarão "um conjunto de medidas de apoio aos setores que são particularmente atingidos".