O letrista Paulo Abreu Lima, de 68 anos, autor de letras cantadas por Mariza e Rui Veloso, morreu hoje, em Beja, disse à Lusa o fadista Buba Espinho.

Paulo Abreu Lima, autor de “Feira de Castro”, musicado por Rui Veloso, do repertório de Mariza, era cooperador da Sociedade Portuguesa de Autores, desde dezembro de 2007.

Abreu Lima escreveu para vários intérpretes, entre os quais Raquel Tavares, os Adiafa e Cuca Roseta, e contou várias participações no Festival RTP da Canção, desde 2001, quando se estreou no certame com “Da Terra à Lua”,como autor e intérprete, em parceria com Lura.

Abreu Lima assinou, entre outras canções, “Voar Alto”, interpretada por Carla Pires, e “Sem Luar”, interpretada por Nuno Norte.

Fez a versão portuguesa de “A Thousand Years”, de Sting, que o músico britânico interpretou com Mariza, para o álbum dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.

Paulo Abreu Lima nasceu em Angola, em 23 de novembro de 1952.