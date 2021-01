"Dançaremos sempre ao som das tuas palavras, nosso contador de sonhos". Assim se despediu Mariza de Paulo Abreu Lima, um dos seus letristas, que morreu esta terça-feira, 12 de janeiro, em Beja.



"Voa alto, Paulo, e espalha a tua magia como sempre fizeste a todos nós", escreveu ainda a fadista, enviando um abraço "forte e carinhoso" à família do artista, que tinha 68 anos.



Também o músico e produtor Diogo Clemente elogiou Paulo Abreu Lima, referindo-se-lhe como "mais um excepcional que partiu. Um pensador e um poeta com o coração do tamanho da Sé. Nos olhares, nos gestos e na forma como abraçava ou servia o vinho via-se sempre um prazer enorme de viver e ser boa pessoa, na paz, no bem, viver nas e das coisas que importam. Foi e será sempre uma inspiração para todos os que se cruzaram com ele".