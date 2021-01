Lana Del Rey lamentou as reações à entrevista que deu à BBC Radio 1, durante a qual teceu várias considerações sobre a atuação do Presidente dos Estados Unidos.

Num vídeo partilhado no Instagram, a cantora-compositora afirmou: "Não gostem que me 'pintem' de republicana branca que sempre teve tudo entregue de bandeja e que apoia apelos ao motim no Capitólio".

"Pessoalmente, não percebo. Talvez devido ao meu aspeto, é fácil pintar esta imagem, mas pá, eu lutei muito para me tornar na cantora-compositora genuína que sou. É divertido mandar as pessoas abaixo, mas isso desmotiva-as de avançarem para os seus próximos projetos".

"Esta é a minha história e quem a conta sou eu. Sou a pessoa errada para atacarem por não ser inclusiva ou liberal. Sempre me concentrei na música, mas se quiserem fazer disto uma cena política, eu aceito. Mas ouçam os 40 minutos da entrevista", pede Lana Del Rey, que em breve lança o novo álbum, "Chemtrails Over Country Club".