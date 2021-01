Azealia Banks volta a estar envolta em polémica, depois de deixar os fãs chocados com uma publicação no Instagram. A rapper norte-americana partilhou um vídeo no qual parece desenterrar o seu falecido gato e colocar o seu cadáver em água a ferver.

Na legenda do vídeo, entretanto apagado, a artista escreveu: "Lucifer. 2009-2020. O meu querido gatinho. Obrigado por tudo. Uma lenda. Um ícone. Até sempre". Antes de desaparecer, o vídeo já tinha atraído mais de 8 mil reações.

Nas stories, contudo, a artista tem uma fotografia na qual se vê um recipiente que junta uma garrafa de champanhe francês, um frasco do perfume Chanel, um crucifixo, uma nota de 100 dólares e uma caveira de um animal (o que levou os fãs a especular que seria do gato).

Banks terá explicado, também, que o gato morreu há três meses: "tivemos de o enterrar e agora estamos a desenterrá-lo pela primeira vez. Vai voltar à vida". Em 2016, a rapper já tinha deixado os fãs surpreendidos ao assumir ser praticante de bruxaria.