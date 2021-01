O ator e realizador Vincent Gallo escreveu, no Instagram, um grande elogio a Donald Trump, ainda presidente dos Estados Unidos.

Para o norte-americano, um bom critério para avaliar os quatro anos de presidência Trump é o facto de o político "ter cumprido as expectativas muito altas dos seus apoiantes fervorosos e derrotado os medos dos seus críticos feios e torcidos".

"Mais do que qualquer outra pessoa na históra da América, [Trump] denunciou os hipócritas, os burocratas corruptos e o poder do enviesamento da imprensa. O amor que tem pelo seu país envergonha o [presidente] 44 [Barack Obama] e o 46 [Joe Biden] parecerá sempre um substituto de brinquedo. Donald Trump é o maior presidente da América. O maior que provavelmente alguma vez teremos", conclui.

Nos comentários, alguns seguidores apoiam as palavras de Vincent Gallo, enquanto outros se mostram desiludidos com as mesmas. Os comentários foram, entretanto, desativados. Entre aqueles que gostaram do post está Ariel Pink, o músico que recentemente marcou presença na concentração de apoio a Donald Trump, frente ao Capitólio.