Os representantes de Chuck Norris vieram a público desmentir as alegações de que o ator estaria presente na manifestação pró-Trump, da passada quarta-feira, que culminou num ataque ao Capitólio.

Nas redes sociais, tornou-se viral uma fotografia que parece mostrar Norris, um dos atores mais "duros" de Hollywood e conhecido Republicano, entre os manifestantes.

No entanto, o homem representado na fotografia não é Norris, mas um sósia. "O Chuck é muito mais bonito", comentou o representante do ator à "People". "Ele tem estado no seu rancho, no Texas, com a sua família".

Veja a foto: