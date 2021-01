O rapper e cantor norte-americano Ty Dolla $ign surpreendeu os fãs ao partilhar um vídeo onde surge a fazer uma versão instrumental de 'Smells Like Teen Spirit', clássico dos Nirvana que completará este ano 30 anos.

A versão parece ter surgido de improviso no estúdio, com $ign a arrancar com o solo inicial de guitarra e a sua banda a juntar-se a ele logo de seguida. O músico é fã assumido dos Nirvana, tendo um retrato de Kurt Cobain tatuado na perna.

Em entrevista à revista Spin, há dois anos, $ign disse: "a primeira canção rock de que gostei verdadeiramente foi 'Smells Like Teen Spirit'. Foi ela que depois me fez ir ouvir todo o trabalho dele". Veja o vídeo.