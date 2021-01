Os Foo Fighters revelaram alguns segundos do seu novo single, 'Waiting On A War', canção que será editada amanhã.

Segundo Dave Grohl, o novo tema retirado do vindouro álbum "Medicine At Midnight" reflete os medos do músico quando era criança.

"Quando era criança e vivia nos subúrbios de Washington, tinha medo da guerra. Tinha pesadelos com mísseis no céu e soldados no meu quintal, provavelmente causados pela tensão política do início dos anos 80 e pela proximidade do Capitólio. A minha juventude foi passada sob a nuvem negra de um futuro sem esperança”, resume o norte-americano.

Recentemente, Dave Grohl recordou-se desses receios quando a sua filha lhe perguntou se os Estados Unidos iriam entrar em guerra com a Coreia do Norte. "Fez-me lembrar o que eu sentia quando tinha a idade dela e pensei: que treta! É tão deprimente que este medo possa roubar a beleza e a inocência da nossa infância. 'Waiting On A War' é sobre isso".

Ouça aqui um pouco desse tema.