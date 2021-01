Robb Flynn partilhou algumas das mensagens que tem recebido, após ter feito uma exposição ao racismo ainda presente na cena metal.

O vocalista e guitarrista dos Machine Head publicou, em 2016, um vídeo onde criticava duramente Phil Anselmo, ex-Pantera, por ter feito uma saudação nazi em palco.

Desde então que Flynn tem recebido os mais variados "mimos", os quais divulgou agora, no Instagram.

"Antes eram escritas à mão, depois em emails, agora em mensagens e comentários no Instagram", disse. "Só quero deixar isto bem claro: não vou a lado nenhum. E não me vou calar".

"Não estou aqui para vos agradar. Não concordam com a minha ideologia política? Deixem de me seguir. Estou-me nas tintas. Ninguém vos obriga a estar aqui".

"Estou habituado a que as pessoas me ameacem, já recebi mil ameaças de morte desde o vídeo do 'racismo no metal'. Ainda sou ameaçado de morte umas duas vezes por semana. Mas assim que começam a ameaçar a minha mulher e os meus filhos, pisaram o risco", continuou. Veja o post: