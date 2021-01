"Ruca", uma das séries de animação mais populares das últimas duas décadas, chegou ao fim.

O anúncio foi feito pelo canal norte-americano de televisão PBS Kids, que deixa porém a possibilidade de algum tipo de regresso ou surpresa: "Estamos a dizer adeus ao Ruca, mas lembrem-se que, quando dizemos adeus a alguma coisa, significa que podemos dizer olá a outra", escreveram os responsáveis daquele canal de televisão.

A versão inglesa da série estreou-se há mais de 20 anos, em setembro de 2000. Em Portugal, as aventuras do menino de 4 anos são transmitidas no canal Panda.