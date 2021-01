Mariza escreveu, nas redes sociais, uma mensagem na qual transmite força aos seus admiradores, numa altura em que Portugal se prepara para, com grande probabilidade, entrar num novo confinamento geral, causado pela pandemia de covid-19.

"Saudades, que saudades! Da vida que tinha...", começa Mariza por escrever. "Mas com fé e força, todos juntos por um bem maior, vamos conseguir... Lutamos contra um inimigo invisivel, o que nos rouba o sossego num simples espirro ou na simplicidade do abraço. O que nos rouba o mais singelo sonho", prossegue a fadista.



"Creio que somos muito mais que receio e medo, somos sorrisos, somos positividade, somos amor, somos gente. E a Gente da Minha Terra pode tudo!", remata Mariza, com otimismo.

