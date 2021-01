Para Lana Del Rey, a presidência Trump foi um mal necessário. Em entrevista à BBC Radio 1, a artista norte-americana afirmou-se "surpreendida" por não ter acontecido mais cedo.

"Psicopatas loucos são o que mais vemos na televisão e no Instagram", afirmou. "Por pior que tenha sido, precisava mesmo de ter acontecido. Precisávamos de refletir em relação ao maior dos problemas do mundo: a sociopatia e o narcisismo".

"Se tu és um idiota e toda a gente à tua volta te diz isso mesmo, há que resolver este problema: que fazer com todas as pessoas que não sabem que estão a magoar outras pessoas?".

Lana acrescentou, ainda, que os invasores do Capitólio estavam à procura de uma oportunidade de descarregar a sua raiva. "Não conseguimos encontrar uma maneira de sermos selvagens no mundo, e o mundo é tão selvagem", disse.

Recorde-se que, esta semana, Lana Del Rey foi forçada a explicar o porquê de não ter incluído pessoas negras na capa do seu novo álbum, "Chemtrails Over the Country Club". O tema-título já se encontra disponível para escuta: