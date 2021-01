Os Metallica deixaram uma sentida homenagem a Marsha Zazula, co-fundadora da Megaforce Records, que editou o primeiro disco dos Metallica.

No Instagram, James Hetfield referiu-se a Marsha como "a matriarca do metal da costa leste", e como "a nossa mãe, quando eu não tinha uma".

"Ela fez grandes sacrifícios para que os Metallica pudessem crescer. Obrigado", acrescentou. Veja a publicação:

A morte de Zazula foi confirmada, nas redes sociais, pela sua filha, Rikki. As causas não foram adiantadas, mas sabe-se que Marsha sofria de vários problemas de saúde.

Juntamente com o seu marido, Jon Zazula, Marsha fundou a editora Megaforce Records, que ajudou a lançar as carreiras de bandas como os Metallica ou os Anthrax. O casal foi o responsável pela edição de "Kill 'Em All", álbum de estreia dos Metallica.