Lana Del Rey entusiasmou os fãs partilhando a capa e o alinhamento do seu novo álbum, "Chemtrails Over the Country Club", mas alguns dos seus seguidores aproveitaram para questionar a cantora sobre a presença de pessoas não exclusivamente brancas naquela imagem.

As críticas e dúvidas vêm na sequência das acusações de racismo de que Lana Del Rey foi alvo, no ano passado.

Nos comentários da sua própria publicação, a norte-americana esclareceu a presença das pessoas fotografadas na capa do seu novo disco.

"Não, isto não foi propositado - já que perguntam, estes são os meus melhores amigos. E sim, por acaso estas pessoas incríveis são pessoas de cor e não vou dizer mais nada sobre isso, mas obrigada", escreve Lana Del Rey, identificando algumas das amigas que surgem na capa.

"Estas são as minhas amigas. Somos todos uma mistura bela de tudo - alguns mais que outros, o que é visível e celebrado em tudo o que faço. Em 11 anos de trabalho, sempre fui muito inclusiva, mesmo sem tentar. Os meus melhores amigos são rappers, os meus namorados têm sido rappers. Tenho amigos de todas as origens, por isso, antes de fazerem comentários sobre pessoas ou mulheres de cor, eu não ando a invadir o Capitólio. Estou literalmente a mudar o mundo, partilhando a minha vida e os meus pensamentos e o meu amor a toda a hora. Respeitem isso".

A mensagem de Lana Del Rey pode ser lida nos comentários do seu próprio post: