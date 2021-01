Lana Del Rey partilhou o alinhamento e a capa do seu próximo álbum, "Chemtrails Over the Country Club".

Nas redes sociais, a cantora acrescentou ainda que o tema-título será divulgado esta segunda-feira, 11 de janeiro.

"Chemtrails Over the Country Club" foi descrito por Lana como um álbum "folk e lindo, muito diferente do 'Norman F---ing Rockwell'". Na capa figura um grupo de mulheres às quais a cantora chama "as suas melhores amigas".

Confira aqui o alinhamento e a capa de "Chemtrails Over the Country Club":

1. "White Dress"

2. "Chemtrails Over the Country Club"

3. "Tulsa Jesus Freak"

4. "Let Me Love You Like a Woman"

5. "Wild at Heart"

6. "Dark But Just a Game"

7. "Not All Who Wander Are Lost"

8. "Yosemite"

9. "Breaking Up Slowly"

10. "Dance Till We Die"

11. "For Free"