Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, divulgou o seu top pessoal de álbuns favoritos de 2020. "A todas as bandas e artistas representados: obrigado pela música!!!", escreveu o músico nas redes sociais, antes de pedir aos seguidores para partilharem também os seus favoritos e dizerem que discos de 2021 mais querem ouvir.

Entre os discos de 2020 escolhidos por Ribeiro, encontram-se "Quadra" dos brasileiros Sepultura, "City Burials" dos Katatonia, "No Fim Era o Frio" dos Mão Morta ou "Flowers of Evil" dos Ulver. Veja as 10 escolhas abaixo.

1. Ulver - "Flowers of Evil"

2. Sepultura - "Quadra"

3. Gaerea - "Limbo"

4. Jonathan Hulten - "Chants from Another Place"

5. Inhuman - "Contra"

6. Tomorrow's Rain - "Hollo"

7. Katatonia - "City Burials"

8. Ironsword - "Servants of Steel"

9. Mão Morta - "No Fim Era o Frio"

10. Paradise Lost - "Obsidian"