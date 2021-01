Dave Grohl deu uma entrevista à revista "Classic Rock", na qual revelou ainda ter sonhos com os Nirvana.

"Sonho que ainda estou nos Nirvana, que ainda somos uma banda", disse. "Sonho que há uma sala vazia à espera que toquemos".

"Mas isso não significa que me ponha a tocar a 'Smells Like Teen Spirit' sozinho em casa", continuou. "É um lembrete de que a pessoa responsável por aquelas canções maravilhosas já não está connosco".

Grohl garantiu, ainda, que nunca interpretará as canções dos Nirvana a solo: "Não me sentiria confortável em interpretar uma canção cantada pelo Kurt", explicou. "Adoro tocá-las com o Krist [Novoselic] e o Pat [Smear] e outro vocalista, comigo na bateria".