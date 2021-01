Os portugueses Legendary Tigerman, The Gift, Surma, Selma Uamusse, Throes & The Shine e First Breath After Coma estão entre os artistas confirmados no cartaz do festival Music Feeds, que se realiza a 28 e 29 deste mês, em modo online.

O evento é organizado pela EveryBody Belongs Here e reúne artistas internacionais como o inglês Sam Smith, os irlandeses Fontaines D.C ou o galês Gruff Rhys, dos Super Furry Animals.

Promovido por Saul Davies, dos James, o Music Feeds pretende ajudar os músicos e outros profissionais do setor, a braços com graves dificuldades devido à paragem dos concertos imposta pela pandemia de covid-19.

Em Portugal, a organização do evento irá trabalhar com a União Audiovisual, que ajuda com bens alimentares as famílias necessitadas do setor cultural.

Pode saber mais sobre o evento, que se realiza a 28 e29 de janeiro, pelas 20h, e tem um bilhete único à venda por 13,50 euros, neste site.

Entretanto, segundo o Correio da Manhã, no dia 3 de fevereiro o Coliseu de Lisboa recebe atuações de Camané, António Zambujo, Carminho, Ricardo Ribeiro e Kátia Guerreiro. A iniciativa Fado Solidário destina-se a ajudar os artistas que ficaram sem trabalho devido ao encerramento da maioria das casas de fado. Há bilhetes a partir de 12,50 euros.