John Dolmayan, baterista dos System of a Down e feroz apoiante de Donald Trump, criticou o ataque ao Capitólio levado a cabo no passado dia 6 de janeiro.

"Um comício, um protesto, um movimento, um debate, qualquer ativismo de qualquer tipo deve e pode ser levado a cabo de forma pacífica", escreveu, no Instagram.

"Há gente neste país cujo objetivo é o de fomentar uma guerra civil de pensamento, e a polarização vivida no ano passado provou-o. O nosso país precisa de um debate sensível e de um maior entendimento entre visões opostas".

"Infelizmente, aqui que vejo é uma grande divisão no futuro, e menos reconhecimento de ideias alternativas", acrescentou.

"Se Joe Biden for presidente, desejo-lhe o melhor a apoiarei o país sempre que possa. Como americano, essa é uma minha responsabilidade. Como conservador, é minha ideologia".