A resposta de Herman José, a partir dos 28 segundos:

"O meu cantor preferido? Tenho vários", começa por dizer, para depois abreviar: "O meu cantor preferido é o Lou Rawls".

Lou Rawls foi um vulto da soul e do R&B com carreira feita entre os anos 60 e 80. Faleceu em 2006, deixando para trás êxitos como 'You'll Never Find Another Love like Mine'.