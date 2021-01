Dave Grohl relevou à revista "Classic Rock" ter recebido uma prenda dispendiosa do vocalista dos Guns N' Roses, Axl Rose: uma nova guitarra elétrica.

De acordo com o líder dos Foo Fighters, a prenda foi um gesto de agradecimento por Grohl ter emprestado a Axl o seu "trono" especial, construído após ter partido uma perna durante um concerto na Suécia.

Axl acabou por recorrer a ele quando ele próprio se lesionou, um ano depois, no primeiro concerto dos Guns N' Roses após a reunião entre o vocalista, Slash e Duff McKagan.

"Ele usou [a cadeira] com os Guns N' Roses, e depois usou-a com os AC/DC", contou Grohl. "A dada altura, passei a ser o tipo a quem recorrer caso alguém se lesionasse num concerto. Uma espécie de 'Thrones R Us'".

Com a ajuda de Slash, Axl enviou a Grohl uma Gibson ES 335 Dot, dos anos 60. "É a mais bonita guitarra que já toquei na vida", garantiu. "Foi um gesto muito simpático e de grande classe. Fiquei-lhe muito agradecido".